Braziliaanse president noemt angst voor coronavirus "hysterisch" en zou zelf “niks voelen” als hij besmet was KVDS JV

25 maart 2020

06u17

Bron: Belga, The Guardian 36 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemt de angst voor het coronavirus "hysterisch" en wil dat bestuurders de coronamaatregelen in zijn land weer terugdraaien. "We moeten terug naar de normale situatie", zei de rechts-populistische president dinsdag in een toespraak. Hij zei ook dat hij zelf “niks zou voelen” als hij het virus zou oplopen.

Eerder deed hij het virus af als "een fantasie", vergelijkbaar met "een klein griepje", ondanks dat er wereldwijd sinds vorig jaar december meer dan 400.000 mensen besmet raakten en meer dan 18.000 mensen eraan zijn overleden. De uitspraken van Bolsonaro konden op veel kritiek rekenen. In Brazilië zijn meer dan 2.000 mensen besmet, bijna 50 mensen stierven aan de gevolgen van het virus.

Trump

Bolsonaro lijkt dezelfde lijn te volgen als zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Die zei dinsdag dat de Amerikaanse economie rond Pasen, op 12 april, weer moet gaan draaien.



Tijdens de speech van de Braziliaanse president demonstreerden mensen in het hele land tegen zijn uitspraken door op potten en pannen te slaan. Volgens opiniepeilingen is de populariteit van Bolsonaro tijdens de coronacrisis gedaald.

Zelf besmet?

Eerder deze maand ontstond verwarring over de vraag of Bolsonaro zelf besmet was geraakt met het coronavirus en mogelijk de Amerikaanse president Trump had besmet tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Volgens Braziliaanse media was na een eerste test het nieuwe coronavirus effectief vastgesteld en Fox News meldde dat Bolsonaro’s zoon Eduardo dat nieuws bevestigde. Maar die laatste verklaarde later dat zijn vader toch negatief testte. Trump liet zich ook testen en was naar eigen zeggen niet besmet.

