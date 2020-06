Braziliaanse president neemt voor het eerst zwarte minister op in regering IB

26 juni 2020

01u20

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor het eerst een zwarte minister opgenomen in zijn regering. Economieprofessor Carlos Albert Decotelli wordt de nieuwe minister van Onderwijs. President Bolsonaro kreeg al forse kritiek vanwege het gebrek aan diversiteit binnen zijn regeringsploeg.

De 70-jarige Decotelli is al de derde onderwijsminister onder Bolsonaro. Hij vervang Abraham Weintraub, die vorige week moest opstappen na omsteden verklaringen op Twitter. Op dat sociale netwerk deed Weintraub racistische uitspraken en relativeerde hij de wreedheden van de nazi's. De rechters van het Braziliaanse hooggerechtshof noemde hij "oenen" die "de gevangenis in moeten".

In Brazilië is ruim de helft van de bevolking zwart, maar het land, dat pas in 1888 als laatste Amerikaanse land de slavernij afschafte kent nog grote raciale ongelijkheid. De afgelopen weken laaide het antiracismeprotest in Brazilië op na de dood van George Floyd, die door politiegeweld in de VS om het leven kwam.

O Ministério da Educação informa que o novo ministro da pasta, Carlos Alberto Decotelli, não possui perfil na rede social Twitter. Todas as contas registradas com o nome do ministro são, portanto, falsas. Ministério da Educação(@ MEC_Comunicacao) link