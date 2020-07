Braziliaanse president Jair Bolsonaro test positief op corona ADN

07 juli 2020

17u28

Bron: ANP, Reuters 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) heeft positief getest op het coronavirus. Bolsonaro liet zich maandag opnieuw testen op het longvirus, nadat lokale media berichtten dat de president symptomen vertoont die worden geassocieerd met het virus. Zopas maakte hij aan CNN Brazil de resultaten van de test bekend: positief.

Volgens Reuters zei Bolsonaro maandag aan aanhangers dat hij zich in een militair ziekenhuis in hoofdstad Brasilia had laten testen, en dat een onderzoek alvast had aangetoond dat zijn longen “schoon” zijn. Eerder hadden CNN Brasil en een lokale krant bericht dat de president symptomen vertoont die worden geassocieerd met het virus, zoals koorts. Bolsonaro zou dat zelf ook aan CNN hebben bevestigd.

Bolsonaro - de zogenaamde ‘Trump van de Tropen’ - heeft herhaaldelijk de impact van het virus geminimaliseerd, ook al is Brazilië één van de meest getroffen landen wereldwijd. Het land telt 1,6 miljoen bevestigde besmettingen, en meer dan 65.000 overlijdens als gevolg van het virus. De president deed het coronavirus af als een “klein griepje” en wou geen maatregelen nemen.



Bolsonaro laat aan CNN Brasil weten dat hij zich “goed” voelt en behandeld wordt. Hij neemt naar eigen zeggen onder meer het medicijn hydroxychloroquine. Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen.

