Braziliaanse president heeft bijzonder voorstel om klimaat te redden: "Niet elke dag naar het toilet gaan"

11 augustus 2019

08u26

Bron: BBC 16 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vertelde aan een journalist dat “niet elke dag naar het toilet gaan” de milieuproblematiek in de wereld een stap vooruit zou kunnen helpen. Zo schrijft BBC.

Het opmerkelijke antwoord kwam toen een journalist vroeg hoe hij de ontwikkeling van de landbouwindustrie ziet in combinatie met de bescherming van het milieu. “Het is voldoende om wat minder te eten”, antwoordde Bolsonaro. “Je praat over milieuvervuiling. Maar niet elke dag poepen, is ook al beter voor de wereld.”

Bolsonaro kwam onlangs onder vuur te liggen nadat uit officiële cijfers bleek dat er steeds meer ontbossing is in de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld. Als reactie daarop ontsloeg hij het hoofd van het betrokken departement en beschuldigde hij hem van leugens over de omvang van het probleem. Uit datagegevens van de Braziliaanse ruimtevaartorganisatie blijkt echter dat de ontbossing in Brazilië 88 procent is toegenomen in vergelijking met vorig jaar.

