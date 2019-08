Braziliaanse president dreigt uit Mercosur te stappen als links wint in Argentinië KVE

16 augustus 2019

22u41

Bron: Belga 0 Brazilië zal de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur verlaten indien de centrumlinkse oppositie de Argentijnse presidentsverkiezingen in oktober wint en zich verzet tegen het vrijhandelakkoord dat de unie sloot met de Europese Unie. Dat heeft president Jair Bolsonaro gezegd.

Bolsonaro en de huidige president Mauricio Macri, de conservatieve leiders van de twee grootste economieën in Zuid-Amerika, onderhandelden mee het akkoord tussen de de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) en de EU. Dat akkoord werd in juni gesloten en heeft een impact op 800 miljoen mensen. Beide landen hebben ook interesse getoond om een gelijkaardig akkoord te bereiken met de Verenigde Staten.

De Argentijnse oppositiekandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober, Alberto Fernandez, heeft het akkoord echter in vraag gesteld, aldus Bolsonaro. Volgens de linkse kandidaat is het akkoord in het nadeel van de Argentijnen. En net die Fernandez was de grote winnaar van de voorverkiezingen van vorig weekend, die gezien worden als een generale repetitie voor de presidentsverkiezingen.

Als Fernandez wint in oktober, kan hij het economisch beleid van Macri volledig omgooien. Zijn running mate Cristina Fernandez de Kirchner, die president was van 2007 tot 2015 tot ze afgezet werd vanwege beschuldigingen van fraude, hield er tijdens haar regeerperiode bovendien een protectionistisch beleid op na. De Argentijnse peso en de beurs leden zware verliezen na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten.

"De markten hebben het signaal gegeven dat ze niet nog eens gaan tolereren dat links aan de macht komt", aldus Bolsonaro. "Ondernemers zullen niet meer investeren tot de politieke situatie daar wordt opgelost."

Als er problemen zijn, vertrekt Brazilië uit Mercosur, aldus de Braziliaanse president nog. Hij zegt wel bereid te zijn om met Fernandez rond de tafel te zitten indien Argentinië daarvoor het initiatief neemt. Eerder verklaarde Bolsonaro ook al dat een overwinning van links in Argentinië zou leiden tot een massale toestroom van Argentijnse immigranten in Brazilië.

Rommelstatus

Kredietbeoordelaar Fitch heeft weinig vertrouwen in de kredietwaardigheid van Argentinië. De firma verlaagde zijn oordeel over het Zuid-Amerikaanse land van B naar CCC. Daarmee schat Fitch de kans dat Argentinië de komende maanden niet aan zijn verplichtingen aan schuldeisers kan voldoen, in als aanzienlijk.

De stap van Fitch volgt kort op aankondigingen van de Argentijnse president Mauricio Macri om maatregelen te nemen die de impact van de economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land zo veel mogelijk beperken. Argentinië gaat door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie. De Argentijnse munt verloor de laatste tijd ook een groot deel van zijn waarde.

Volgens Fitch is een bankroet van het land een reële mogelijkheid. Een B-rating gaf volgens de kredietbeoordelaar al aan dat er sprake is van ernstige zwakte.