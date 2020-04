Braziliaanse president doet social distancing af als nonsens en begeeft zich onder het volk

kv

11 april 2020

00u14

Bron: Reuters

0

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro begaf zich vrijdag op straat in hoofdstad Brasilia, waar zijn openbare vertoning een grote menigte toeschouwers trok. Hij begroette zijn volgers en schudde hen de hand. Het is niet de eerste keer dat Bolsonaro de volgens hem overbodige regels voor social distancing om de coronavirusepidemie in te dijken aan zijn laars lapt.