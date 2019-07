Braziliaanse president Bolsonaro wil eigen zoon als ambassadeur VS

12 juli 2019

03u50

Bron: Belga

De extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn eigen zoon Eduardo voorgedragen als de nieuwe Braziliaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. Hij is momenteel lid van het Congres in zijn thuisland.