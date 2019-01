Braziliaanse president Bolsonaro vijf maanden na steekpartij opnieuw onder het mes kv

28 januari 2019

20u45

Bron: Belga 0 Bijna vijf maanden nadat hij op een campagnebijeenkomst werd neergestoken, heeft de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro opnieuw een operatie ondergaan. Dat melden de lokale media. De ingreep, waarbij een kunstmatige darmuitgang verwijderd moest worden, is vandaag goed verlopen.

De komende tien dagen moet de president nog in een ziekenhuis in Sao Paulo blijven. Vicepresident Hamilton Mourao neemt voor een periode van 48 uur de leiding over het land over. Daarna zal Bolsonaro zijn werk vanuit het ziekenhuis voortzetten.

De 63-jarige Bolsonaro werd op 6 september neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in Juiz de Fora. Hij werd geraakt aan zijn ingewanden en moest een spoedoperatie ondergaan. Bolsonaro hield aan de steekpartij verschillende darmperforaties en bloedingen over. Zijn toestand was even kritiek en hij verloor twee liter bloed.

Eind oktober vorig jaar won Bolsonaro de Braziliaanse presidentsverkiezingen.

