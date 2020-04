Braziliaanse president Bolsonaro plots voorzichtiger met uitspraken over het coronavirus JG

01 april 2020

10u05

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich in een vierde televisietoespraak over het coronavirus voor het eerst niet meer gekeerd tegen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen weinig contact hebben. Hij zei dat het virus een realiteit is en een van dé grootste uitdagingen van onze generatie vormt. In eerdere toespraken beklemtoonde hij dat de economie hoe dan ook moet blijven draaien en keurde hij op felle toon maatregelen af zoals quarantaine of meters afstand van elkaar bewaren. Hij noemde het virus ‘een griepje’.

Bolsonaro zegt zich zorgen te maken over de patiënten die in levensgevaar zijn, maar ook over het behoud van arbeidsplaatsen. Het middel tegen de pandemie mag volgens de Braziliaanse president niet erger zijn dan de kwaal. "Wat gebeurt met de straatverkopers, bedienend personeel en andere zelfstandigen met wie ik mijn hele leven contact heb?" vroeg de president zich in zijn toespraak af.

In Brazilië werkt, net als in andere Latijns-Amerikaanse landen, een heel groot deel van de beroepsbevolking zelfstandig in de informele sector, zonder vast inkomen. Thuisblijven is volgens waarnemers geen optie voor hen omdat ze meestal niets hebben om op terug te vallen. In Brazilië gaat het om naar schatting 40 procent van de werkenden, in Mexico bijvoorbeeld om meer dan de helft van de beroepsbevolking.

Twitter heeft eerder deze week twee video's uit de officiële account van Bolsonaro verwijderd, omdat hij ‘de regels’ van het sociale netwerk overtreedt. Het staatshoofd uitte in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. In de filmpjes was te zien hoe het staatshoofd mensen op straat en in een supermarkt in de hoofdstad Brasilia ontmoet.

