Braziliaanse president Bolsonaro moet maandag onder het mes IB

26 januari 2019

00u14

Bron: Reuters 0 De Braziliaanse president Bolsonaro moet maandag in Sao Paulo geopereerd worden. Hij moet in het Albert Einstein ziekenhuis een colostoma-zak laten verwijderen, die bij hem werd ingebracht nadat hij vorig jaar tijdens zijn presidentscampagne werd neergestoken. Dat meldt zijn woordvoerder vandaag.

Vicepresident Hamilton Mourao zal in de verwachte 48 uur dat Bolsonaro buiten strijd is zijn taken overnemen. De president zal zo'n tien dagen in het ziekenhuis moeten blijven liggen.

Bolsonaro werd begin september vorig jaar in volle campagne in de buikstreek gestoken toen hij op de schouders van een aanhanger zat. Op televisiebeelden is te zien hoe de voormalige legerofficier plots naar zijn buik grijpt terwijl zijn gezicht vertrekt van de pijn.

