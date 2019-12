Braziliaanse president Bolsonaro heeft mogelijk huidkanker kv

11 december 2019

23u47

Bron: Reuters 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft mogelijk huidkanker. Dat deelde hij vandaag zelf mee na een bezoek aan een arts die een moedervlek van zijn oor verwijderde.

Bolsonaro zegt dat hij verder in goede gezondheid verkeerde, maar dat hij het advies had gekregen om een trip naar de stad Salvador in de Braziliaanse staat Bahia te annuleren omdat hij aan uitputting leed.