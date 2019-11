Braziliaanse president Bolsonaro begint nieuwe politieke partij met zoon HR

22 november 2019

10u45

Bron: Belga 0 Buitenland De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Dat heeft het Braziliaanse blad Exame gemeld. De extreemrechtse politicus wil de Alliantie voor Brazilië (APB) samen leiden met zijn zoon Flavio, die senator is.

Bolsonaro is onlangs uit de Sociaal-liberale Partij (PSL) gestapt wegens een conflict over campagnegeld. Hij heeft nu een eigen partij opgericht. Met APB wil hij ten strijde trekken “tegen communisme, globalisering, en gelijk welke ideologie die ingaat tegen de natuurlijke orde”, zo deelde de president mee.



De partij wil voorts de corruptie aanpakken en de christelijke waarden naar voren schuiven. Ook het recht op wapenbezit is een belangrijke prioriteit.



Om deel te kunnen nemen aan verkiezingen, moet de nieuwe partij 500.000 handtekeningen verzamelen, in minstens negen van de 26 Braziliaanse staten.

