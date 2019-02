Braziliaanse president blijft in het ziekenhuis met longontsteking IB

08 februari 2019

03u57

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro blijft in het ziekenhuis, tien dagen nadat hij geopereerd werd om een kunstmatige darmuitgang te verwijderen. Na de operatie zou de president een longontsteking opgelopen hebben. Dat meldt nieuwsportaal G1 vandaag op gezag van zijn artsen.

Bolsonaro onderging in het Albert Einstein ziekenhuis in Sao Paulo tien dagen geleden een ingreep, waarbij een kunstmatige darmuitgang verwijderd moest worden. De 63-jarige Bolsonaro werd op 6 september neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in Juiz de Fora. Hij werd geraakt aan zijn ingewanden en moest een spoedoperatie ondergaan. Bolsonaro hield aan de steekpartij verschillende darmperforaties en bloedingen over. Zijn toestand was even kritiek en hij verloor twee liter bloed.

De symptomen van een longontsteking werden duidelijk nadat Bolsonaro woensdag koorts begon te krijgen, citeert G1 uit een medisch verslag. Bolsonaro krijgt nu een nieuwe antibioticakuur van zeven dagen. Het is nog onduidelijk wanneer hij het ziekenhuis zal mogen verlaten.

