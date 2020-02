Braziliaanse politie muit, vijf keer zoveel moorden JdJ

22 februari 2020

04u30

Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceará, in het noordoosten van het land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de militaire politie dinsdag is gaan muiten voor betere salarissen, zijn binnen twee dagen 51 mensen van het leven beroofd, meer dan één moord per uur. Normaal bedraagt het aantal moorden per dag ongeveer zes. Dat melden Braziliaanse media.

De regering van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag besloten militairen en de Nationale Garde naar het gebied te sturen om de orde te herstellen. ”Dit is ernstig. Als we ons in een staat van stedelijke oorlogsvoering bevinden, moeten we mensen sturen om dit probleem op te lossen’’, aldus Bolsonaro.

Leden van de militaire politie besloten deze week te gaan staken en muiten nadat onderhandelingen over loonsverhogingen mislukten. Ze bezetten onder andere in de deelstaathoofdstad Fortaleza politiebureaus en gingen gemaskerd en gewapend de straat op om politievoertuigen onklaar te maken en collega’s het werken onmogelijk te maken. Ook droegen ze winkeliers op hun zaken te sluiten. Staken is voor militaire agenten verboden en kan gevangenisstraf van tussen de twee en drie jaar opleveren.

In Sobral, een stad op zo’n 230 kilometer ten westen van Fortaleza, kwam het woensdag tot ernstige ongeregeldheden. Daarbij schoot een stakende agent senator, oud-gouverneur van de staat en voormalig burgemeester van de stad Cid Gomes neer. Die had geprobeerd met een tractor een barricade van de muitende agenten te breken. Gomes werd met twee schotwonden nabij zijn hart overgebracht naar het ziekenhuis. Naar omstandigheden maakt hij het inmiddels goed.

Ook op andere plaatsen in Ceará kwam het tot onlusten. In Fortaleza patrouilleren inmiddels de eerste militairen op straat. In totaal zullen zo’n 2500 soldaten naar de deelstaat worden uitgezonden. Ook zijn nog eens 300 agenten van de Nationale Garde gearriveerd.

In diverse steden in de deelstaat zijn de geplande carnavalsfeesten afgelast wegens het ontbreken van politie.