Braziliaanse politie maakte geen fouten tijdens massapaniek in discotheek waarbij 9 doden vielen ttr

08 februari 2020

20u07

Bron: belga 0 De politie van de Braziliaanse stad São Paulo heeft geen fouten gemaakt toen ze verdachten achtervolgde in een discotheek. Dat blijkt uit een intern onderzoek. Tijdens de actie van de politie brak er paniek uit in de discotheek en daarbij vielen negen doden.

Begin december 2019 kwam het tot een achtervolging in een discotheek in Paraisópolis in het zuiden van São Paulo. Toen de politie twee verdachten achtervolgde, brak paniek uit. De agenten werden daarop bekogeld met stenen en flessen. De politie vuurde traangas af in de discotheek, waar ongeveer 5.000 mensen feestvierden. In het tumult vielen negen doden en een tiental gewonden.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de politie geen fouten heeft gemaakt, melden Braziliaanse media vandaag. Volgens het onderzoek handelde de politie uit zelfverdediging.

