Braziliaanse politie betrapt criminelen bij graven van 60 meter lange tunnel naar bankkluis IB

23 december 2019

03u20

Bron: Belga 0 In Brazilië heeft de politie naar eigen zeggen een bankoverval verijdeld. De overvallers hadden volgens de politie al een meer dan 60 meter lange tunnel gegraven en waren van plan om zondag de administratieve hoofdzetel van de staatsbank Banco do Brasil in Campo Grande te beroven. Dat meldt de plaatselijke politie.

De daders behoren tot een criminele bende die gespecialiseerd is in het plegen van bankovervallen in het hele land. Dit maal wilden ze toeslaan in Campo Grande, de hoofdstad van de deelstaat Mato Grosso do Sul. Verschillende leden van de bende zijn opgepakt.

lees verder onder de tweet:

Operação descobre túnel de 60m que levava à cofre do Banco do Brasil em Campo Grande (MS); 2 criminosos morreram #TTsNews pic.twitter.com/unp2QCRlNk TTs Brasil - News(@ TTsBrasilNews) link

Vuurgevecht

De politie zou de criminelen in de vroege ochtend hebben kunnen oppakken in de woning die ze voor de gelegenheid gebruikten. Daar betrapten ze de overvallers op heterdaad tijdens het graven van de tunnel. Die reikte ondertussen al tot onder het bankgebouw. Volgens diverse media ontstond er een vuurgevecht tussen de criminelen en de politie, waarbij twee overvallers omkwamen.

Aan de operatie van de politie ging een meer dan zes maanden durend onderzoek door een speciale eenheid vooraf.