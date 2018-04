Braziliaanse oud-president Lula negeert bevel om zich aan te geven lva

07 april 2018

01u26

Bron: Belga 2 De oud-president van Brazilië Luiz Inacio Lula da Silva heeft zich vrijdagavond niet voor de deadline aangeboden bij het politiebureau in Curitiba. Het 72-jarige voormalige staatshoofd, veroordeeld wegens corruptie, wordt echter niet beschouwd als voortvluchtig, zo zegt een woordvoerder van de federale rechtbank in de zuidelijke stad.

Lula werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba wegens corruptie in verband met het bouwconcern OAS. Hij kreeg daarvoor 9,5 jaar cel, maar in beroep spraken drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre eind januari van dit jaar een nog strengere gevangenisstraf uit van 12 jaar en 1 maand.

De oud-president diende daarna een verzoek tot "habeaus corpus" in bij het Hooggerechtshof om te verhinderen dat hij de cel in zou moeten tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Maar het Hof besliste woensdagavond om dat verzoek af te wijzen.

Aanhoudingsbevel

De federale rechter Sergio Moro beval donderdag daarom de aanhouding Lula. Hij kreeg tot vrijdag 17 uur plaatselijke tijd (22 uur Belgische tijd) om zich aan te bieden bij de politie in Curitiba.

De gewezen leider van de metaalvakbond bracht de nacht van donderdag op vrijdag naar verluidt door op het hoofdkwartier van de vakbond bij Sao Paulo, waar hij overlegde met advocaten en leden van zijn Arbeiderspartij. Hij bood zich vrijdagavond echter niet aan bij de politie.

"Niet voortvluchtig"

Toch wordt hij volgens de rechtbank van Curitiba niet als voortvluchtig beschouwd. "Lula heeft niet een gerechtelijk bevel genegeerd. Hij heeft enkel de kans gekregen om zichzelf aan te bieden bij de autoriteiten zonder tussenkomst van de politie. Maar iedereen weet waar hij is. Hij verstopt zich niet. Hij is geen voortvluchtige", zegt een woordvoerder.

Een half uur na het verstrijken van de deadline, verscheen Lula in het raam van het vakbondsgebouw. Hij begroette de duizenden sympathisanten die zich er hadden verzameld.