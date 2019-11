Braziliaanse oud-president Lula mogelijk snel vrij na uitspraak Hooggerechtshof IB/redactie

08 november 2019

05u00

Bron: AD.nl 0 Een beslissing van het Braziliaanse Hooggerechtshof dat veroordeelden pas gevangen kunnen worden gezet nadat alle beroepsprocedures zijn gevolgd, kan betekenen dat bijna 5.000 gevangenen die nog wachten op uitspraken van hogere rechters, moeten worden vrijgelaten. Onder hen is ook oud-president Luiz Inácio da Silva (74), kortweg Lula, die sinds vorig jaar april vastzit wegens corruptie en witwassen.

De verhoudingen in het elfkoppige hoogste rechtscollege lagen vrijwel gelijk, waardoor de laatste stem van voorzitter José Dias Toffoli de beslissing bracht.

Het besluit betekent dat duizenden gevangenen die na hoger beroep gevangen zijn gezet en nog wachten op de uitspraak van verdere beroepsprocedures, een verzoek om voorlopige invrijheidstelling kunnen doen. Dat geldt onder andere ook voor bijna 40 hooggeplaatste politici en ondernemers in de geruchtmakende corruptiezaak ‘Operatie Wasstraat’.

Een van hen is voormalig president Lula, die van 2003 tot 2011 gedurende twee termijnen Braziliaans staatshoofd was. Hij is in twee instanties veroordeeld wegens corruptie en witwassen en zit sinds april vorig jaar een gevangenisstraf uit van acht jaar en tien maanden. Hij heeft nog twee beroepsprocedures lopen in die zaak. Lula wordt er daarin van verdacht voor circa een miljoen euro aan steekpenningen te hebben aangenomen van de grote bouwonderneming OAS, in de vorm van een appartement aan de kust in de plaats Guaruja nabij Santos in de deelstaat Sao Paulo. Lula heeft dat altijd ontkend.

In eerste instantie werd hij veroordeeld door rechter Sergio Moro, die na de verkiezingen van vorig jaar door de huidige president Jair Bolsonaro tot minister van Justitie werd benoemd. Door zijn gevangenisstraf kon Lula, die opnieuw kandidaat was voor de Arbeiderspartij en in de peilingen ruim voorlag op Bolsonaro, niet meedoen aan de verkiezingen.

De verdediging van Lula liet donderdagavond (lokale tijd) direct na de uitspraak van het Hooggerechtshof weten dat vrijdag direct een verzoek tot vrijlating van de oud-president zal worden gedaan. De uiteindelijke beslissing daarover ligt bij de rechter in de zuidelijke Braziliaanse stad Curitiba, die Lula’s zaak behandelt. Er is geen wettelijke termijn vastgesteld waarbinnen de rechter moet beslissen. De rechter heeft de vrijheid om niet over te gaan tot vrijlating van de veroordeelde, bijvoorbeeld als er gevaar is voor herhaling, gevaar voor de samenleving of obstructie van de verdere rechtsgang.

