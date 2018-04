Braziliaanse oud-president Lula moet de cel in IB

05 april 2018

03u15

Bron: Belga 5 De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva (72) moet de cel in. Het Hooggerechtshof wees in een zitting die gisteravond uitliep tot in de nacht, een verzoek af van het voormalige staatshoofd om zijn celstraf uit te stellen tot hij alle beroepsmiddelen tegen zijn veroordeling had uitgeput.

Lula werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba wegens corruptie in verband met het bouwconcern OAS. Hij kreeg daarvoor 9,5 jaar cel, maar in beroep spraken drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre eind januari van dit jaar een nog strengere gevangenisstraf uit van 12 jaar en 1 maand.

De oud-president diende daarna een verzoek tot 'habeaus corpus' in bij het Hooggerechtshof om te verhinderen dat hij de cel in zou moeten tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. De elf rechters beslisten twee weken geleden al om de zaak ontvankelijk te verklaren. Gisteravond wezen ze het verzoek uiteindelijk nipt af met 6 stemmen tegen 5.

De beslissing van het opperste gerecht is een tegenslag voor de politieke ambities van Lula, die zich kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Hoewel hij volgens peilingen met voorsprong de grootste kanshebber is op de overwinning, mag hij niet opkomen indien zijn veroordeling niet wordt tenietgedaan voor augustus.

Toch voert hij de peilingen aan in het politiek verdeelde land. Hij was van begin 2003 tot 2011 al president namens de linkse Arbeiderspartij. Aanhangers van Lula denken dat hij wordt vervolgd om te voorkomen dat hij weer meedoet aan de verkiezingen.