Braziliaanse oud-president Lula mag hoger beroep niet langer in vrijheid afwachten

05 april 2018

03u15

Bron: Belga

De voormalige president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva mag zijn hoger beroep niet verder in vrijheid afwachten. Dat heeft het hooggerechtshof van het land besloten. Lula is eerder al in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij was tot vandaag op vrije voeten.