Braziliaanse oud-president Lula krijgt 24 uur om zich aan te geven lva

06 april 2018

00u18

Bron: Belga 0 In Brazilië heeft de federale rechter Sergio Moro donderdag de aanhouding van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva (72) bevolen. Het bevel komt er daags nadat het Hooggerechtshof een verzoek had afgewezen van het voormalige staatshoofd om zijn celstraf uit te stellen tot alle beroepsmiddelen tegen zijn veroordeling zijn uitgeput. Hij heeft 24 uur om zichzelf aan te bieden bij de politie in Curitiba.

Lula werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba wegens corruptie in verband met het bouwconcern OAS. Hij kreeg daarvoor 9,5 jaar cel, maar in beroep spraken drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre eind januari van dit jaar een nog strengere gevangenisstraf uit van 12 jaar en 1 maand. De oud-president diende daarna een verzoek tot "habeaus corpus" in bij het Hooggerechtshof om te verhinderen dat hij de cel in zou moeten tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Maar het Hof besliste woensdagavond om dat verzoek af te wijzen.

Kandidatuur presidentschap

De beslissing van het opperste gerecht is een tegenslag voor de politieke ambities van Lula, die zich kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar. Hoewel hij volgens peilingen met voorsprong de grootste kanshebber is op de overwinning, mag hij niet opkomen indien zijn veroordeling niet wordt tenietgedaan voor augustus.

Ondertussen geeft Lula's Arbeiderspartij (PT) achter hem staan. "Lula blijft onze kandidaat", zei partijvoorzitter Gleisi Hoffmann donderdag na een partijtop die onder meer werd bijgewoond door de afgezette presidente Dilma Rousseff.