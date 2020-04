Braziliaanse oorlogsveteraan (99) hersteld van Covid-19 HAA

15 april 2020

08u34

Bron: DPA 0 Een 99-jarige oorlogsveteraan is de oudste Braziliaan tot nu toe die hersteld is van het coronavirus. Dat melden lokale media.

Ermando Armelindo Piveta verliet het ziekenhuis dinsdag in hoofdstad Brasilia in een rolstoel, onder luid gejuich van artsen en verplegend personeel. Hij lag acht dagen in het ziekenhuis, waar dokters zich door zijn hoge leeftijd extra zorgen maakten.

"Dit is een grotere overwinning voor mij dan de oorlog winnen", zei Piveta aan lokale media. "Dit is zoals de plaag van 1918. Het treft niet één plek, maar de hele wereld", verwees hij naar de Spaanse griep.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid zei dat Piveta de oudste persoon in het land is die Covid-19 overwint. In de Tweede Wereldoorlog vocht de man in Afrika, samen met de geallieerden.

