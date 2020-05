Braziliaanse minister waarschuwt voor ineenstorting economie IB

08 mei 2020

02u01

Bron: ANP Brazilië kan binnen een maand met "economische ineenstorting" te maken krijgen door de coronamaatregelen die van kracht zijn in het land. Daarvoor waarschuwde economieminister Paulo Guedes donderdag (lokale tijd) op een persconferentie.

Volgens Guedes kan het land door de maatregelen op korte termijn te maken krijgen met voedseltekorten en onrust. "Binnen ongeveer 30 dagen kunnen er tekorten ontstaan in winkelschappen en kan de productie ongeorganiseerd raken, wat leidt tot een systeem van economische ineenstorting, van sociale wanorde", aldus de minister.

In veel Braziliaanse staten zijn lockdownmaatregelen van kracht om het coronavirus in te dammen. President Jair Bolsonaro noemde de ziekte de afgelopen weken herhaaldelijk een "griepje" en zei dat de maatregelen tegen de verspreiding rampzalig kunnen uitpakken voor de economie.

Werkloosheid

“We kennen het probleem van het virus en we moeten levens redden”, zei Bolsonaro vandaag. “Maar er is een probleem dat ons steeds meer bezighoudt: de kwestie van de werkloosheid, van de economie die stilstaat. De strijd tegen het virus zou niet meer schade moeten aanrichten dan het virus zelf.”

Guedes en Bolsonaro deden hun uitspraken kort na een ontmoeting met een rechter van het hooggerechtshof. De president ondernam onlangs stappen om de coronamaatregelen die een aantal staten invoerden terug te draaien, maar volgens het hof staan de staatsoverheden in hun recht.

In Brazilië zijn ruim 135.000 besmettingsgevallen van het longvirus bekend. Op vrijdag werden er 9.888 nieuwe infecties gerapporteerd. De afgelopen 24 uur stierven 610 mensen in het land als gevolg van het virus, in totaal zijn er 9.146 coronadoden te betreuren. Volgens medische experts zijn de daadwerkelijke sterfte- en besmettingscijfers waarschijnlijk nog een stuk hoger.