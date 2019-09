Braziliaanse minister maakt gemene opmerking over Brigitte Macron kv

06 september 2019

03u25

Bron: Belga 0 Hoewel de Braziliaanse president Jair Bolsonaro twee weken geleden zowel in binnen- als buitenland de wind van voor kreeg voor zijn zinloze, nare opmerking over het uiterlijk van Brigitte Macron, vielen daar blijkbaar geen lessen uit te trekken. De Braziliaanse minister van Economie kon gisteren immers niet nalaten om nog wat na te trappen en ook te spotten met de looks van Franse première dame.

“De president heeft het gezegd en het is de waarheid. Die vrouw is echt lelijk”, zei minister Paulo Guedes, een zwaargewicht binnen de Braziliaanse regering. Hij verwijst daarbij naar de recente reactie van de Braziliaanse president op een Facebookpost waarin het uiterlijk van Brigitte (66) op ongunstige wijze werd vergeleken met dat van Bolsonaro’s jongere echtgenote Michele (37). “Nu begrijpt u waarom Macron Bolsonaro vervolgt”, stond onder het bericht, verwijzend naar het conflict tussen beide staatshoofden aangaande de branden in het Amazonewoud. “Verneder de man niet, haha”, reageerde Bolsonaro.

Er zit veel “waarheid in wat Jair Bolsonaro zei, beklemtoonde de minister tijdens een debat met zakenlui in de stad Fortaleza over de “bijzonder respectloze” opmerking van het Braziliaanse staatshoofd. Even later stuurde Guedes zijn opmerking bij: “Er bestaan geen lelijke vrouwen, enkel vrouwen die vanuit de verkeerde hoek bekeken worden.”



Kort na het debat publiceerde de woordvoerder de minister een communiqué waarin de Guedes “zijn excuses aanbood voor het mopje”. “Het was de bedoeling van de minister om aan te tonen dat dringende en pertinente vragen voor het land niet de plaats hebben die ze zouden moeten hebben in het publieke debat. Het was niet de bedoeling om persoonlijke aanvallen te uiten”, luidt het verder.



Duizenden Brazilianen excuseerden zich op Twitter tegenover Brigitte Macron voor de nare opmerking van hun president.