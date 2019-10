Braziliaanse justitieminister beveelt onderzoek naar getuigenis over betrokkenheid Bolsonaro bij moord kv

30 oktober 2019

18u11

Bron: Reuters 0 De Braziliaanse minister van Justitie Sergio Moro heeft aan de hoofdaanklager van het land gevraagd om de bewering na te trekken van een portier die president Jair Bolsonaro in verband brengt met de moord op Marielle Franco, een lid van de gemeenteraad van Rio de Janeiro. Franco werd in maart 2018 samen met haar chauffeur doodgeschoten terwijl ze door de stad reden. Een jaar later werden twee verdachten gearresteerd. Bolsonaro dreigt ermee de vergunning in te trekken van een tv-zender die over de bewering van de portier berichtte.

De moord op Franco, een populaire zwarte, homoseksuele mensenrechtenactiviste, leidde tot enorm veel ophef in Brazilië. In maart van dit jaar arresteerden de speurders twee voormalige politieagenten - Ronnie Lessa en Elcio de Queiroz, die haar zouden omgebracht hebben voor een beloning van zo’n 45.000 euro. Volgens de politie vuurde Lessa dertien schoten af waarbij Franco en haar chauffeur omkwamen. Queiroz zat achter het stuur van de wagen vanwaaruit de aanslag gebeurde. Hun advocaten stellen dat de mannen onschuldig zijn.

De speurders hebben nog steeds niet kunnen achterhalen wie de opdracht gaf voor de moord. In september klaagde de Braziliaanse hoofdaanklager vijf mensen, waaronder politieagenten en een voormalige wethouder, aan voor sabotage van het onderzoek.



Huis van Bolsonaro

De Braziliaanse zender TV Globo berichtte dinsdag dat een van de verdachten op 14 maart 2018, de dag van de moord, aan een portier van een omheinde woonbuurt vertelde dat hij naar het huis van president Jair Bolsonaro ging. De portier liet de man binnen, maar in plaats van naar de woning van Bolsonaro te trekken, ontmoette hij er de medeplichtige van de moord op Franco. De bezwaren van de portier dat hij naar het verkeerde adres ging, wuifde de verdachte weg.

Bolsonaro, die op 1 januari 2019 president van Brazilië werd, ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij was op de dag van de moord aanwezig in het Congres in Brasilia, zegt hij. Dat deelde TV Globo vandaag ook mee.

Samen op foto

De president ontkent ook dat hij Lessa, die twee huizen verderop woonde, kent. Kort na de arrestatie van de verdachten circuleerde echter een foto op sociale media van Queiroz in een politie-t-shirt en met zijn arm rond Bolsonaro. Volgens lokale media was de foto afkomstig van het Facebookprofiel van Queiroz. Bolsonaro zei destijds in een reactie dat hij tijdens zijn campagne voor het presidentschap met duizenden politieagenten op de foto ging.

“Mij lijkt het dat de portier liegt of dat iemand anders hem gevraagd heeft om een valse getuigenis af te leggen”, zei Bolsonaro dinsdag. Volgens de president heeft Wilson Witzel, de gouverneur van de staat Rio, vertrouwelijke informatie van het onderzoek gelekt aan de pers om “de Bolsonaro-familie te vernietigen” in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2022. Witzel ontkent dat hij zich met het onderzoek bemoeid heeft. “Ik betreur de ongelukkige reactie van president Jair Bolsonaro”, zei hij in een verklaring.

Vergunning Globo TV in gedrang

Volgens de president zijn ook de media betrokken bij de samenzwering tegen hem en zijn familie. “Dit is verrotte, valse journalistiek door TV Globo”, zei een woedende Bolsonaro in een live video op sociale media. De Braziliaanse president verwees vervolgens naar de vernieuwing van de vergunning van het netwerk, dat deel uitmaakt van Grupo Globo, de grootste mediagroep van Brazilië. “We spreken elkaar in 2022", aldus Bolsonaro. “Jullie hopen maar best dat ik tegen dan dood ben, want het vernieuwingsproces zal geen vervolging zijn, maar... dit valt niet op te lossen voor jullie of voor iemand anders.”

Globo laat in een verklaring weten dat het de reactie van Bolsonaro betreurt en dat het enkel het Braziliaanse volk wil informeren. Verwijzend naar de vernieuwing van hun vergunning wijst het bedrijf erop dat het zich de voorbije 54 jaar altijd aan de verplichtingen gehouden heeft.

Portier opnieuw ondervragen

Later op de dag vertelde Bolsonaro aan journalisten dat hij minister van Justitie Sergio Moro de opdracht heeft gegeven om de portier opnieuw te ondervragen. Volgens Moro heeft de portier mogelijk een valse verklaring afgelegd, ofwel per ongeluk ofwel in het kader van een samenzwering tegen de president.