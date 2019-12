Braziliaanse jongen (10) sterft na aanval door zes pitbulls IB/redactie

26 december 2019

02u18

Bron: AD 1 In de Braziliaanse stad São Paulo is woensdag een jongen van tien jaar oud overleden nadat hij was aangevallen door zeker zes pitbulls. Dat melden Braziliaanse media.

Getuigen vertelden tegen de nieuwszender Globonews dat de jongen op Kerstdag ’s middags met zijn vlieger speelde in een park in de wijk Cidade Ademar, in het zuiden van de stad. Op een gegeven moment viel de vlieger neer op een door muren omgeven verlaten terrein. Nadat de jongen over een van de muren was geklommen om zijn vlieger weer te pakken, werd hij aangevallen door de honden.

Een 20-jarige man die het drama zag gebeuren, probeerde het jongetje nog te helpen maar het was tevergeefs. Toen de politie arriveerde, was het joch overleden. Om bij de jongen in de buurt te kunnen komen, moesten de agenten eerst drie van de honden doodschieten.