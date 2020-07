Braziliaanse indianenleider Raoni in ziekenhuis RL

19 juli 2020

00u45

Bron: Belga 1 De Braziliaanse indianenleider Raoni Metuktire is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. De 90-jarige charismatische voorvechter van de rechten van de inheemse bevolking is erg verzwakt, maar stabiel. Dat meldt de Franse ngo Planète Amazone, die benadrukt dat het niet om het coronavirus gaat.

"Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij heeft geen Covid", zegt Gert-Peter Bruch, voorzitter van de ngo. "Raoni werd twee weken geleden ziek, met koorts, buikloop en braken, en had uitdrogingsverschijnselen".

Brazilië, en ook de inheemse bevolking is zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens cijfers van de Johns Hopkins universiteit, zijn in het Zuid-Amerikaanse land al ruim twee miljoen inwoners besmet met het nieuwe coronavirus. Covid-19 eiste daar al 77.851 levens. President Jaïr Bolsonaro - zelf ook besmet met het virus - blokkeert echter hulp aan de inheemse gemeenschap. Hij ligt in eigen land onder vuur vanwege onderschatting van de ziekte en noemde het longvirus meerdere malen slechts een “griepje”.

Ambassadeur van het Amazonewoud

Raoni werd uit zijn dorp in het Amazonewoud, in de staat Mato Grosso, per vliegtuig geëvacueerd en naar het ziekenhuis van Colíder, in dezelfde staat overgebracht.

De leider is al decennialang de ambassadeur van de strijd voor het behoud van het Amazoneregenwoud en de inheemse bevolkingen. Hij reist sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw over de hele wereld om zijn boodschap te verkondigen. Hij pleitte voor zijn zaak bij wereldleiders als Frans president Jacques Chirac, de Spaanse koning Juan Carlos en paus Johannes Paulus II.

Vorig jaar mei was hij op bezoek in ons land. In Brussel riep hij de klimaatspijbelaars op te strijden tegen de ontbossing van het Amazonewoud. In 2002 kreeg Raoni nog bezoek van toenmalig Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Vera Dua.



