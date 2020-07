Braziliaanse indianenleider Raoni aan de beterhand: “Binnenkort mag hij ziekenhuis verlaten” SVM

20 juli 2020

21u32

Bron: Belga 0 De toestand van de Braziliaanse indianenleider Raoni Metuktire is verbeterd. Binnenkort mag hij het ziekenhuis verlaten.

De 90-jarige leider van het Kayapo-volk lijdt aan twee maagzweren en een darminfectie. Zaterdag werd hij in het ziekenhuis opgenomen. “Maar zijn toestand is verbeterd", klinkt het. "Zijn algemene gezondheid is goed. Hij is helder, heeft geen koorts en zijn bloeddruk is onder controle", verduidelijkt dokter Fernanda Quinelato.

Een besmetting met het coronavirus was al uitgesloten via een negatieve test. Brazilië -en ook de inheemse bevolking- is zwaar getroffen door het coronavirus. In een recent interview verklaarde Raoni dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro "van de ziekte gebruik wilde maken om zijn volk uit te roeien".

Raoni is al decennialang de ambassadeur van de strijd voor het behoud van het Amazoneregenwoud en de inheemse bevolkingen. Hij reist sinds de jaren tachtig over de hele wereld om zijn boodschap te verkondigen.