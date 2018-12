Braziliaanse 'genezer' die honderden vrouwen misbruikte, meldt zich bij politie mvdb

16 december 2018

20u59

Bron: Belga 0 De bekende Braziliaanse paragnost 'Joao de Deus’ ('Jan van God’), die door honderden vrouwen beschuldigd wordt van seksuele agressie, heeft zich gemeld bij de politie. Dat berichten diverse Braziliaanse media. De man heet met zijn echte naam Joao Teixeira de Faria, is 76 jaar en hij ontving in zijn ‘tempel’ in Abadiania, dicht bij de hoofdstad Brasilia, elke week duizenden volgelingen die door hem wilden genezen worden.

Als genezer beweerde Joao Teixeira Faria de Faria over zogeheten bijzondere gaven te beschikken en hij deed aan “spirituele helingen”. Vorige week barstte evenwel een schandaal rond hem los, nadat enkele vrouwen in een reportage op zender TV Globo getuigd hadden hoe ze slachtoffer geworden waren van zijn seksueel geweld tijdens “geestelijke genezingen”. De vrouwen zegden dat ze gedwongen werden tot masturbatie en fellatio.

In een interview met het tijdschrift Veja zei Dalva Teixeira, de dochter van Joao de Deus, dat ze van haar tiende tot haar veertiende jaar seksueel misbruikt was door haar vader. Ze was gevlucht nadat hij haar was beginnen slaan, omdat ze zwanger was geworden. “Mijn vader is een monster”, zei de Braziliaanse, die nu 49 jaar is.

Na de uitzending van de reportage op Globo TV kwamen honderden vrouwen naar buiten gekomen met getuigenissen over gelijkaardige feiten. Naast Braziliaanse vrouwen zijn er ook klachten van slachtoffers uit België, Duitsland, Oostenrijk, Bolivia, de VS en Zwitserland. En ook de drie laatste presidenten van Brazilië hebben een beroep gedaan op zijn diensten.

De politie was hem actief beginnen opsporen toen hij vorige week dinsdag, vijf dagen na de tv-uitzending, voor 8 miljoen euro geld afhaalde van zijn bankrekening. Het Braziliaanse gerecht schreef prompt een aanhoudingsbevel uit tegen hem, omdat ze vreesden dat hij het land zou uit vluchten.

De voorbije dagen heeft Joao de Deus met gerecht en politie onderhandeld over zijn overgave. Dat is zondag geëindigd met zijn overgave aan het gerecht.