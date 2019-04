Braziliaanse expeditie bereikt geïsoleerde inheemse stam kv

06 april 2019

05u23

Bron: Belga 0 Een expeditie naar een geïsoleerde inheemse stam in het Braziliaanse Amazonewoud is in haar opzet geslaagd. Dat meldde Funai, de overheidsdienst voor de bescherming van de inheemse bevolking, gisteren.

Op Facebook toont Funai foto's van leden van de Korubo-etnie, samen met leden van de expeditie, die gesteund werd door de overheidsdienst en het ministerie van Gezondheid. De expeditie was de grootste van zijn soort in meer dan twee decennia. Ze bestond uit dertig personen, onder wie leden van de Korubo en andere inheemse groepen.

De expeditie reisde naar de afgelegen Javarivallei in het uiterste noordwesten van Brazilië, meer dan 1.300 kilometer van Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas. Ze hoopte twee stammen in de regio te verzoenen, de Korubo en de Matis. Sinds 2014 zouden er bij confrontaties tussen de twee stammen 17 doden gevallen zijn.



De expeditie vertrok vanuit een Funai-basis op de Ituí-rivier op 3 maart naar de kleinere Coari-rivier. Zo reisde ze naar het Korubo-gebied. De expeditieleden bleven negen dagen in quarantaine voor ze de Korubo zouden ontmoeten. Op die manier moest vermeden worden dat ze de inheemsen zouden besmetten met ziektes.

De eerste ontmoeting, met twee Korubo-jagers, gebeurde op 19 maart. De expeditie ontmoette nadien alle 34 Korubo. Ze werden medisch gecontroleerd en gevaccineerd. Allen bleken gezond, op een man met malaria na.

Dergelijke expedities zijn niet onomstreden. Sommige Brazilianen zijn bang dat ze de extreemrechtse president Jair Bolsonaro ertoe zullen aanzetten om meer inheemse territoria open te stellen voor economische ontwikkeling.

Meer over Funai