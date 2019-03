Braziliaanse ex-president Michel Temer opgepakt op verdenking van corruptie

21 maart 2019

16u51

In Brazilië is Michel Temer, president van 2016 tot 2018, opgepakt in São Paulo. Dat berichten lokale media vandaag. De 78-jarige wordt verdacht van corruptie in het kader van het omkoopschandaal rond het staatsolieconcern Petrobras, dat de naam "Lava Jato" (autowasserij) kreeg.