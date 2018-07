Braziliaanse ex-president Lula dan toch niet uit gevangenis: rechter houdt vervroegde vrijlating tegen IVI

08 juli 2018

18u06

Bron: Belga 0 De bevoegde rechter João Gebran Neto heeft de vrijlating tegengehouden van de Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, die tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld is wegens corruptie. De politie mag de 72-jarige Lula niet in vrijheid stellen totdat hij de zaak onderzocht heeft, besliste de magistraat. Eerder vandaag had het hof van beroep de vrijlating bevolen van de voormalige president.

De federale rechter had een verzoek in kort geding ingewilligd en de onmiddellijke vrijlating van het vroegere staatshoofd bevolen. Lula kon volgens deze rechter de uitspraak in beroep in zijn rechtszaak in vrijheid afwachten en zou in de komende uren de gevangenis mogen verlaten. Maar de bevoegde rechter beslist daar nu dus anders over. Lula zal niet meteen vrijkomen.

Lula, die president was van 2003 tot 2011, zit sinds 7 april in de gevangenis. Hij werd in juli 2017 tot ruim twaalf jaar cel veroordeeld voor corruptie in verband met het overheidsbedrijf Petrobras. Hij zou een luxeappartement in een badplaats in het zuiden van Brazilië als steekpenning aanvaard hebben van OAS, een bouwonderneming die contracten bij Petrobras wou krijgen. Lula heeft de beschuldiging altijd ontkend.