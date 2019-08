Braziliaanse drugsbaas die zich als vrouw had verkleed om te ontsnappen, pleegt zelfmoord ADN

06 augustus 2019

15u57

Bron: ANP 5 De Braziliaanse drugsdealer die zaterdag verkleed als zijn dochter probeerde te ontsnappen uit een gevangenis, is volgens de autoriteiten in Rio de Janeiro dood teruggevonden in zijn cel.

De 42-jarige Clauvino da Silva zat een jarenlange celstraf uit en werd zaterdag betrapt toen hij vermomd wilde ontsnappen uit de gevangenis. Hij droeg een bril, meisjeskleding en een levensecht masker van plastic. Da Silva werd weer vastgezet. Hij zou zichzelf vandaag verhangen hebben met een laken van zijn bed.

Veroordeelden die in gevangenissen overlijden zijn inmiddels een hoofdpijndossier voor de Braziliaanse president Bolsonaro. Vorige week kwamen nog ruim vijftig gevangenen om in hun cellencomplex na rellen tussen rivaliserende bendes. Dat gebeurde in de gemeente Altamira. Zestien van de gedetineerden werden onthoofd.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be