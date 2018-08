Braziliaanse douane pakt man op met 246 iPhones in z'n koffer Redactie

03 augustus 2018

06u51

Bron: AD.nl 0 Op de luchthaven van Cumbica bij de Braziliaanse stad S ã o Paulo heeft de douane een man aangehouden die met 246 iPhones het land in wilde.

Volgens de Braziliaanse krant O Globo reisde de man het land binnen vanuit de Verenigde Staten. Hij probeerde de douane te omzeilen door met drie koffers volgestouwd met iPhones de rij 'niets aan te geven' te kiezen, maar dat mislukte.

Alle telefoons waren van het model iPhone X. Het goedkoopste model, met een geheugencapaciteit van 64 gigabyte, kost in de VS 999 dollar (zo'n 780 euro). In Brazilië kosten de toestellen ongeveer het dubbele.



De 246 smartphones vertegenwoordigen een waarde die 491 keer zo hoog is als de toegestane hoeveelheid goederen of geld die iemand Brazilië binnen mag brengen (ongeveer 390 euro).

De man is aangehouden wegens het ontduiken van invoerbelasting en overgedragen aan de federale politie. De telefoons zijn in beslag genomen.