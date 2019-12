Braziliaanse comedygroep aangevallen met molotovcocktails na film met homoseksuele Jezus LH

26 december 2019

22u25

Bron: Belga 0 De Braziliaanse politie onderzoekt een brandstichting in het hoofdkwartier van een komisch collectief in Rio De Janeiro. Op kerstdag circuleerde een video waarin gemaskerde personen molotovcocktails tegen hun hoofdkwartier gooiden. Aanleiding is een kortfilm op Netflix waarin Jezus als homoseksueel wordt voorgesteld, aldus de brandstichters in de video.

Het hoofdkwartier van het Braziliaanse videocollectief Porta dos Fundos werd dinsdag getroffen door een brandstichting. Een dag later circuleerde een video op sociale media waarin te zien was hoe enkele gemaskerde personen molotovcocktails tegen het gebouw gooiden en het zo in brand staken.

De brandstichters beweerden in de video deel uit te maken van een nationalistische beweging, het Braziliaanse Integralistische Front (FIB). De beweging zelf ontkent echter elke betrokkenheid in Braziliaanse media. In de video beweerden de brandstichters de brand te hebben veroorzaakt in reactie op "een directe aanval op het geloof van het Braziliaanse volk".

Controverse

De gemaskerde personen had zich gericht op Porta dos Fundos vanwege de kerstfilm ‘The first temptation of Christ’, die op Netflix wordt uitgezonden, en waarin Jezus als homoseksueel wordt voorgesteld. De film veroorzaakte heel wat controverse in het hoofdzakelijk christelijke land. Politici en geestelijken hadden de film een aanval op het christelijk geloof genoemd en honderdduizenden personen hebben al online een petitie ondertekend waarin ze eisen dat de Netflixfilm wordt weggehaald.

Maar het satirische videocollectief wil niet toegeven aan de druk. "Ze zullen ons niet het zwijgen opleggen. Nooit. We moeten alert en sterk blijven", zei acteur Fabio Porchat van Porta dos Fundos op Twitter.