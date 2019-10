Braziliaanse agent geeft echtgenote boetes voor fouten in het huishouden Redactie/IB

04 oktober 2019

04u23

Bron: AD 0 Een politieagent in de noord-oostelijke Braziliaanse deelstaat Piauí is aangeklaagd omdat hij zijn vrouw boetes oplegde als zij fouten maakte in het huishouden. Dat melden Braziliaanse media. De man gaf haar onder meer straf als ze meubels vies maakte, de badkamer nat maakte bij het in bad doen van hun baby of eten op tafel liet staan. De boetebedragen varieerden van zo’n 5 tot 12,50 euro per ‘overtreding’. Op ‘recidive’ stond 15 euro.

De aanklacht is ingediend door de vrouw zelf, een 35-jarige lerares. De man, werkzaam bij de Federale Politie in Piauí, wordt verdacht van fysiek en psychisch geweld en het onder dwang laten afgeven van bezittingen.

Volgens onderzoeksleider Vilma Alves van de politie in de plaats Teresina werd de vrouw volgens de aangifte door haar man agressief bejegend, vernederd en verplicht om boetes te betalen. Ze zou vorige maand in totaal zo’n 500 euro aan boetes aan haar man hebben afgedragen.

De onderdrukking van de vrouw begon twee jaar geleden, toen het stel trouwde en een kindje kreeg. “In zijn verklaring zei de verdachte dat de boetes bedoeld waren om zijn vrouw te corrigeren, zodat ze zou leren moeder te zijn en hoe het leven in elkaar zit”, aldus Alves tegen de Braziliaanse nieuwssite G1.

Niet alleen naar buiten

Volgens Alves ging het gedrag van de man verder dan emotioneel misbruik. “Toen de vrouw op het bureau kwam om aangifte te doen, was ze zeer aangeslagen, ze huilde veel. Het ging veel verder dan alleen de boetes. Hij had haar al eens het huis uitgezet en liet haar niet alleen naar buiten gaan met hun kind. Als ze eens alleen weg wilde, moest ze daarvoor toestemming vragen aan haar man. Ook om tv te kijken moest ze toestemming aan hem vragen. Dit is een verschrikkelijk geval van geweld tegen een vrouw.’’

De vrouw woont voorlopig nog thuis, maar is op zoek naar een eigen woning, aldus Alves. De man mag zijn proces in vrijheid afwachten. Hij wordt berecht volgens de Maria da Penha-wet, een in 2006 aangenomen wet die vrouwen bescherming moet bieden tegen agressie en geweld van hun man of partner middels strenge straffen. De wet is genoemd naar Maria da Penha, een inmiddels 73-jarige vrouw wier echtgenoot haar in 1983 twee keer probeerde te vermoorden en zwaar mishandelde. Ze raakte verlamd, maar strijdt sindsdien voor vrouwenrechten en -bescherming.

Geweld tegen vrouwen

Per dag doen meer dan 500 vrouwen in Brazilië een beroep op de Maria da Penha-wet. Volgens de ‘Atlas van het geweld’, die jaarlijks de geweldstatistieken in Brazilië publiceert, deden in 2017 193 duizend vrouwen aangifte van huiselijk geweld. Datzelfde jaar deden 60.018 vrouwen aangifte van verkrachting, wat neerkomt op 164 per dag. Onderzoekers schatten dat die aantallen in werkelijkheid nog hoger liggen omdat waarschijnlijk slechts in 7,5 tot 10 procent van de gevallen aangifte wordt gedaan. In 2017 werden in Brazilië 4.936 vrouwen vermoord, 6,3 procent meer dan een jaar eerder en 30,7 procent meer dan een decennium geleden.