Braziliaans ziekenhuis gebruikt zuurstofcabines tegen corona Stijn Fraeters

20 mei 2020

08u34

Bron: AP 2

Een ziekenhuis in het Braziliaanse Manaus heeft een nieuwe techniek gevonden om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te behandelen. Ze plaatsen een plastic cabine over de besmette persoon, waarin onder druk verse lucht wordt aangevoerd.

De techniek zou even goed werken als een beademingsapparaat. Er is nog een ander (groot) pluspunt aan de techniek: door de negatieve druk en het feit dat er geen intubatie nodig is bij de techniek, vermindert de kans significant dat zorgverleners of andere personen besmet kunnen worden door de bewuste patiënt.