Braziliaans ministerie van landbouw voortaan bevoegd voor afbakening gronden inheemse bevolking TT

02 januari 2019

16u47

Bron: Belga 0 De uiterst rechtse Jair Bolsonaro is nog maar net president van Brazilië, of hij heeft al een maatregel genomen die voor controverse zorgt. Het ministerie van Landbouw is voortaan bevoegd voor de afbakening van de gronden die aan de inheemse bevolking worden toevertrouwd.

Tot nu toe zag de Nationale Stichting voor de Indianen (Funai) toe op de bescherming van de inheemse bevolking in Brazilië. Die overheidsdienst ressorteerde trouwens onder het ministerie van Justitie, maar krijgt nu het nieuwe ministerie voor de Vrouw, het Gezin en de Mensenrechten boven zich.

Bolsonaro, die dinsdag de eed aflegde, benoemde Tereza Cristina da Costa tot minister van Landbouw. Zij is leidster van een parlementaire groep die de belangen van de agrobusiness verdedigt. De agrobusiness was een belangrijke steunpilaar van de president tijdens zijn campagne.



Verdedigers van de zaak van de Indianen menen dat de beslissing van Bolsonaro neerkomt op het uit handen geven van het inheemse land aan de onverzadigbare machtshonger van de agrarische bedrijven.



De nieuwe Braziliaanse president wilde de ministeries van Landbouw en Milieu ook samenvoegen, maar stopte die maatregel in de ijskast na heel wat verontwaardigde reacties.