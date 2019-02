Braziliaans mijnbedrijf evacueert opnieuw honderden mensen uit vrees voor nieuwe dambreuk

17 februari 2019

Bron: Belga

Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA heeft uit voorzorg ongeveer tweehonderd mensen geëvacueerd bij een dam in deelstaat Minas Gerais. In een verklaring laat het bedrijf weten dat de mensen zaterdagnacht naar een buurtcentrum zijn gebracht en ondergebracht zullen worden in hotels.