Braziliaans hooggerechtshof geeft controversiële video vrij van fulminerende Bolsonaro en ministers IB

23 mei 2020

04u35

Bron: Belga, ANP 0 Een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof heeft vrijdag een video vrijgegeven van een vergadering tussen president Jair Bolsonaro en zijn ministers, waarin ze fulmineren over de rechtsstaat en verwensingen en beledigingen uiten. De video kadert in een onderzoek naar de president.

Tijdens de vergadering klaagt Bolsonaro onder meer dat hij geen informatie krijgt van de federale politie. “Ik heb al geprobeerd om mensen in onze beveiliging in Rio de Janeiro officieel te vervangen, maar dat lukte niet. Ik ga niet wachten tot ze mijn hele gezin verpesten.”

De beelden van de bijeenkomst die op 22 april plaatsvond, waren verzegeld en maakten deel uit van bewijsmateriaal dat werd gepresenteerd door voormalig minister van Justitie Sergio Moro. Die nam vorige maand ontslag en beschuldigde Bolsonaro ervan zich te mengen in het politieonderzoek naar mogelijk onder anderen familieleden van de president. Het hooggerechtshof heeft een onderzoek naar de zaak toegestaan en dat is nog steeds gaande.

De woorden van de president zijn voor meerdere uitleg vatbaar, waaronder dat hij in feite om een vervanging van de politiechef van Rio had gevraagd om zijn familie te beschermen. In een reactie op Facebook zegt de president dat hij het over leden van zijn eigen beveiliging had en niet over belangrijke politiemensen.

“Dictatuur instellen”

Bolsonaro uitte in de vrijgegeven beelden ook verwensingen richting de gouverneurs van Sao Paolo en Rio de Janeiro en merkte op dat het instellen van een dictatuur in Brazilië “gemakkelijk” zou zijn. “Het is makkelijk om een dictatuur op te leggen. Een eikel van een burgemeester neemt een vuil decreet aan en sluit de mensen thuis op. Als ze gewapend waren, zouden ze de straat opgaan”, zei Bolsonaro in een verwijzing naar de gouverneurs van de meeste deelstaten die inperkingsmaatregelen namen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Brazilië overleden al meer dan 20.000 mensen aan de longziekte.

Schadelijk voor andere kabinetsleden

De video kan ook schadelijk zijn voor andere kabinetsleden. Minister van Onderwijs Abraham Weintraub maakte minachtende opmerkingen over het hooggerechtshof en zei dat hij de rechters in de gevangenis zou gooien. “Als het van mij afhing, gooide ik al die klootzakken de gevangenis in, te beginnen met die van het hooggerechtshof", klonk het grof.

Minister van Economie Paulo Guedes riep dat de Banco do Brasil verkocht moet worden. Dat is de oudste commerciële bank van het land, waarvan de overheid 59 procent van de aandelen bezit.

De minister van Milieu, Ricardo Salles, wil dan weer "van de gelegenheid gebruikmaken, nu de pers zich op het coronavirus richt, om hervormingen door te voeren en de regels rond de bescherming van het Amazonewoud te versoepelen".