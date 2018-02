Braspartij loopt uit de hand op skireis: jonge Belg (23) takelt reisgezel zo zwaar toe dat die in coma belandt FT

01 februari 2018

16u41

Bron: Tageszeitung 74 Een Belg van 23 zit achter de tralies in Italië voor poging doodslag op een landgenoot met wie hij op vakantie was. De jongeman had zoveel gedronken dat hij zich niet kon herinneren dat ze ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en lag enkele dagen in coma.

De Belg van 23 trok met twee landgenoten naar Selva, in Val Gardena, een bekend skioord in Italië. Het trio kwam afgelopen zaterdag toe, maar was niet onmiddellijk van plan de ski's aan te binden. Ze zetten het daarentegen onmiddellijk op een drinken. Volgens de politie ter plaatse liep het kort voor 17 uur fout. De vrienden zaten in hun appartement toen twee van hen vlammende ruzie kregen. Een van de drie kwam tijdens de braspartij zo zwaar ten val dat hij onmiddellijk in een coma belandde. Pas maandag, in een ziekenhuis in Bolzano, ontwaakte het slachtoffer. Hij liep een neus- en oogbreuk op en heeft een twaalf centimeter lange wonde in de hals.

De jonge verdachte zit sinds zaterdag in de cel, voor poging doodslag. Volgens de advocaat van de jongen was een verkeerde opmerking over de vriendin van de dader de trigger voor de vechtpartij. De Italiaanse politie meldde ook dat het een huzarenwerk was om de dader alsnog op te pakken. Hij verzette zich hevig tegen de ordediensten en probeerde twee keer via het balkon van het appartement te ontsnappen. Hij zou ook tegen de Italiaanse agenten geroepen hebben: "Had ik een geweer gehad, ik zou jullie neergeschoten hebben." Het Openbaar Ministerie in Italië heeft naast poging doodslag ook een onderzoek geopend voor weerspannigheid tegenover de politie.

De verdachte zelf hield tot nu toe de lippen stijf op elkaar, op aanraden van zijn advocaat. Die ontkent intussen dat de wonde in de hals van het slachtoffer een gevolg is van de val. De verdachte blijft voorlopig achter de tralies.