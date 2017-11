Brandweertopman vergeet Belgisch slachtoffer op persconferentie Elisa Schanzer

17u51 0 Hans Verbeke Daniel Nigro, het hoofd van de brandweer in New York, heeft op een persconferentie waar een stand van zaken over de aanslag in Manhattan gegeven werd, geblunderd. Hij had het niet over een Belgisch slachtoffer maar over een Duitse. Daarnaast kwamen ook vijf Argentijnen en twee Amerikanen om het leven, aldus Nigro. Zes mensen stierven ter plaatse, twee in het ziekenhuis.

Gisterennacht verklaarde Buitenlandse Zaken dat een Belgische vrouw was omgekomen bij de aanslag in Manhattan. Ook haar echtgenoot heeft intussen haar overlijden bevestigd. De vrouw, 31 jaar en afkomstig uit Staden, was samen met haar twee zussen en moeder op citytrip in New York, toen ze op de fiets werd aangereden door de terrorist.

De aanslag met een pickup-truck maakte in totaal 20 slachtoffers, aldus het hoofd van de brandweer nog. Negen gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie vier in kritieke toestand (maar stabiel) en vijf zwaargewond. Drie gewonden mochten het ziekenhuis intussen verlaten.