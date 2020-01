Brandweermannen die op nippertje aan vuurzee ontsnapten getuigen: “We dachten dat we het niet zouden halen” KVE

01 januari 2020

18u56

Bron: ABC.net.au 6 Het waren schrikbarende beelden die ons gisteren bereikten vanuit het zuidoosten van Australië waar bosbranden in alle hevigheid blijven woeden. Brandweermannen raakten met hun voertuig ingesloten door het vuur en konden ternauwernood ontkomen. De bewuste hulpverleners hebben inmiddels getuigd over hun “traumatische ervaring”.

Het angstaanjagende voorval speelde zich af in Nowra in deelstaat New South Wales. Een video - vrijgegeven door de Australische brandweer - toonde hoe een brandweerwagen volkomen omsingeld was door het inferno. De mannen moesten een uitweg zoeken terwijl rondom hen de bomen omvielen door de verzengende hitte. Er leek amper een uitweg mogelijk. Ze probeerden met brandwerende dekens het vuur buiten de dienstwagen te houden. Uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om heelhuids te ontkomen. De beelden van hun hachelijke avontuur gingen de wereld rond.

Maar de huiveringwekkende ervaring heeft zijn sporen nagelaten, zo vertellen enkele betrokken brandweermannen. Het was een traumatische ervaring. Ze zijn verbaasd dat iedereen het heeft overleefd want zo zag het er lang niet naar uit.

Oven

Vier teams waren op weg om te helpen blussen net ten zuiden van Nowra toen ze razendsnel door het vuur werden ingesloten. “De hitte in het voertuig was enorm”, zei Jasper Croft. “Alles leek in brand te staan. Het was alsof we ons in een oven bevonden.”

Er waren momenten waarop Croft dacht dat ze het niet gingen halen. Uiteindelijk konden zestien brandweermannen aan de vuurzee ontkomen.

Kayle Barton die in een andere brandweerwagen zat en die eveneens was ingesloten door het inferno, verklaarde dat hij vastbesloten was om iedereen levend uit de penibele situatie te krijgen. “Mijn eerste gedachte was ... dit kan toch niet waar zijn. Dit zal toch niet ons laatste moment zijn”, vertelde hij.

Barton verklaarde dat ze het hebben overleefd omdat ze tijdens die angstige momenten konden terugvallen op wat ze hadden geleerd tijdens hun training. Zijn crew kan het dus nog navertellen, maar hun brandweerwagen is helemaal verwoest. “Maar trucks kunnen vervangen worden. Onze mensen konden ontsnappen, dat is het voornaamste.”

Jeremy Fewtrell, vice-commissaris van de brandweer van New South Wales, verklaarde “ongelofelijk trots” te zijn op de mannen. Hij is dankbaar dat ze veilig zijn thuisgekomen.

“We waren ons bewust van de gevaarlijke situatie waarin ze zich bevonden ... alle hulpdiensten slaakten een diepe zucht van verlichting toen ze erin slaagden te ontkomen,” zei hij.

“De manier waarop ze zichzelf hebben gered is een eerbetoon aan hun professionaliteit en geweldige skills om onder gevaarlijke omstandigheden uitmuntend te presteren.”

