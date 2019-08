Brandweerman rukt uit voor loos alarm, intussen sterven zijn drie kinderen iets verderop in de vlammen Tom Tates

13 augustus 2019

18u00 5 Drie jonge kinderen van een vrijwillige brandweerman uit de Amerikaanse stad Erie (Pennsylvania) zijn om het leven gekomen bij een uitslaande brand in een dagopvang. Volgens lokale media was Luther Jones onderweg naar een loos alarm, toen een paar kilometer verderop zijn dochters La’Myhia (8), Ava (4) en zoontje Luther (6) de dood vonden. Bij het drama kwamen in totaal vijf kleintjes om. Hun leeftijden varieerden van negen maanden tot acht jaar.

Brandweercommandant Joe Crotty spreekt van een “onvoorstelbaar drama”. Hoe ironisch kan het noodlot toeslaan? Terwijl Jones zich haastte voor een valse oproep bleek zijn hulp enkele blokken verderop des te meer nodig. “Niemand wil zijn eigen kinderen begraven”, verklaarde de ontroostbare vader. “Het is zó stil thuis. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ze er niet meer zijn en dat ze me niet meer bellen als ze iets nodig hebben.”

“Toen ik hoorde dat mijn collega's bezig waren met een brand realiseerde ik me totaal niet dat mijn kinderen erbij betrokken waren. Pas na anderhalf uur kreeg ik telefoon van de spoeddienst en viel het kwartje. Ze konden niets meer voor mijn kleintjes doen.”

In shock

Ook zijn ex Shevona Overton is volledig in shock. Zij verloor door het drama niet alleen La’Myhia, Ava en Luther, maar ook Jaydan. Het zoontje van negen maanden kwam voort uit haar nieuwe relatie. “Ik ben een stuk van mezelf verloren dat nooit meer kan worden vervangen”, vertelde ze op een persconferentie. “Ik ben vier kinderen kwijt, dat is te vreselijk voor woorden. Ik hield zielsveel van hen. De gedachte dat ze voor hun leven gevochten hebben, doet me pijn. Telkens wanneer ik aan hen denk, voel ik hun lijden en zie ik ze voor me in die brand.”

De brandweerafdeling waar Jones werkt, is via Facebook een inzamelingsactie begonnen om geld bijeen te krijgen voor de begrafenis van de vier kinderen. De donaties stromen inmiddels binnen en de ouders zijn daar ontzettend dankbaar voor. “Het verzacht het leed een beetje”, klinkt het.

De collega's van Jones proberen hem zoveel mogelijk te steunen. “Ons hart is gebroken. We rouwen mee met het getroffen gezin en vragen iedereen te bidden voor de ouders. Geef ze de tijd om dit grote verlies te verwerken.”