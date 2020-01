Brandweerman overleden tijdens bestrijden van Australische bosbranden ttr

11 januari 2020

13u35

Bron: anp, news.com.au 10 Een brandweerman is omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand in Australië. Dat gebeurde in de deelstaat Victoria, bij de plaats Omeo.

"Een brandweerman uit Parks Victoria is betrokken geraakt bij een incident tijdens het blussen in Omeo, wat eindigde met zijn overlijden", meldden de autoriteiten in Victoria. De identiteit van de overleden man is nog niet bekendgemaakt.

Zeker 28 mensen zijn tot nu toe omgekomen door de bosbranden. Ook naar schatting 1 miljard dieren, van koala's tot kangoeroes, hebben de vlammenzee niet overleefd. Een eind aan de branden lijkt nog niet in zicht.



De hoge temperaturen en sterke wind maken het de brandweer die de bosbranden in Australië bestrijden moeilijk. Aan de grens van deelstaten New South Wales (NSW) en Victoria, in het zuidoosten van het land, kwamen vannacht drie branden samen in één “megabrand”, met een oppervlakte van 600.000 hectare. Ter vergelijking: dat is ongeveer even groot als de provincies Oost- en West-Vlaanderen samen. Onze reporter Inge Bosschaerts brengt ter plaatse verslag uit: