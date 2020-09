Brandweerman omgekomen bij bestrijden bosbranden Californië AW

18 september 2020

15u54

Bron: ANP 1 Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Californië is een van de brandweerlieden om het leven gekomen. De identiteit van de man of vrouw is nog niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet bekend waardoor hij of zij is overleden.

De persoon stierf tijdens het blussen van een brand in het San Bernardino National Forest, een groot bos ten oosten van de stad Los Angeles.

Momenteel teisteren talrijke bosbranden de westkust van de Verenigde Staten. Inmiddels ligt een gebied zo groot als België volledig in as, en het einde is nog niet in zicht. Doorgaans begint het brandseizoen in Californië in oktober en strekt het zich uit tot december. De afgelopen jaren steekt het vuur echter steeds vroeger de kop op. Dit jaar zorgt een combinatie van extreme droogte, sterke wind en hitterecords voor een extra brandbare bodem. Menselijke slordigheid doet volgens statistieken in bijna 85 procent van de gevallen de rest. Mensen trappen bijvoorbeeld een kampvuur niet goed uit of verbranden zonder vergunning afval.



