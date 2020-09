Brandweerman doorprikt complottheorieën over verwoestende bosbrand in Californië: “Bewuste brandstichting? Dat is gewoon onzin” Michelle Desmet

22 september 2020

11u16

Bron: CNN, BuzzFeed, AP 0 De enorme bosbranden in Californië woeden ongenadig verder. Het gevaar dat door de bergen ten noordoosten van Los Angeles en de Mojave-woestijn raast, bedreigde maandag nog steeds huizen en was een van de meer dan twintig grote branden die in heel Californië lelijk huishouden. Een brandweerman gaat viraal op TikTok waar hij enkele video’s maakte waarin hij complottheorieën ontkracht over de bosbranden.

Vijf van de grootste bosbranden in de geschiedenis van de staat branden momenteel en meer dan 14.500 vierkante kilometer land is verkoold. Een gebied zo groot als België ligt in de as en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht. Evacuatiebevelen en waarschuwingen zijn van kracht voor duizenden inwoners in uitlopers en woestijngebieden, waar semi-landelijke huizen en een populair natuurreservaat zijn afgebrand. Over de hele staat blijven minstens 23.000 mensen geëvacueerd, zei gouverneur Gavin Newsom.

Een van de grootste bosbranden ooit in Los Angeles

Met een oppervlakte van 427 vierkante kilometer is de Bobcat Fire een van de grootste ooit in Los Angeles County na meer dan twee weken te hebben gebrand. De Bobcat Fire begon op 6 september en is de afgelopen week in omvang verdubbeld toen het door beboste gebieden raasde die al decennia niet waren verbrand. De oorzaak wordt onderzocht.

Talrijke studies in de afgelopen jaren hebben grotere bosbranden in de VS gelinkt aan de opwarming van de Aarde, vooral omdat de klimaatverandering Californië veel droger heeft gemaakt. Een droger Californië betekent dat planten ontvlambaarder zijn. “De temperaturen zijn ook aan het dalen, dus hopelijk zal dat een hulp zijn voor brandweerlieden”, vertelde een woordvoerder.

Brandweerman doorprikt theorieën over de branden

Op sociale media circuleren verschillende samenzweringstheorieën over de oorzaken van de brand. De 27-jarige Michael Clark uit Oahu, Hawaï, werkt al drie jaar bij de brandweer. “Ik ben zeker dat ik het de rest van mijn leven zal doen. Deze job is mijn leven”, vertelde hij aan buitenlandse media.

Een ding waar de jongeman niet van houdt, is het moeten aanhoren van complottheorieën die online viraal gaan over de bosbrand die woedt in Californië. In de afgelopen weken hebben mensen zonder enig bewijs gesuggereerd dat anderen de brand hebben aangestoken en er zelfs krachtige lasers werden gebruikt. Die misinformatie heeft gevolgen voor de echte wereld: in de steden waar de branden woeden, worden journalisten aangevallen door de lokale bevolking omdat ze denken dat ze leugens verspreiden. Zelfs de FBI heeft de theorieën moeten ontkrachten.

“Dat is gewoon onzin”

“Er zijn absoluut brandstichters”, legde Clark uit, “maar de samenzweringen die zich verspreiden, lijken te zeggen dat ze allemaal met opzet zijn begonnen en dat is gewoon onzin.” “Het is veel leuker om gekke complottheorie te geloven dan om naar saaie feiten te kijken zoals een kampvuur, een blikseminslag. Minder spannend voor sommigen”, zei hij.

Vorige week besloot Clark een TikTok-video op te nemen waarin hij een oproep deed om te stoppen met allerlei onzin te verspreiden. Hij reageerde op een video die iemand had gepost waarin die persoon suggereerde dat socialemediabedrijven beeldmateriaal verbergen waaruit zou blijken dat de branden opzettelijk werden aangestoken. De video lokte al meer dan 1 miljoen kijkers op de populaire app. Het kreeg ook nog eens 6,7 miljoen views toen het opnieuw op Twitter werd gepost.

“2020 is al gek genoeg”

“Ik hoop dat mensen deze video zien en hieruit leren dat je je eigen onderzoek moet doen”, zei hij in buitenlandse media. “Het jaar 2020 is al gek genoeg. Ik denk gewoon niet dat dit het moment is om verkeerde informatie te verspreiden.”

