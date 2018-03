Brandweerman die honderden mensen redde na 9/11 overleden aan kanker IB

19 maart 2018

03u45

Bron: nydailynews.com 2 Een ferry-kapitein die later brandweerman werd en na de aanslagen in New York honderden mensen redde, is op 45-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De man werd waarschijnlijk ziek door blootstelling aan de giftige stoffen die na het instorten van de torens massaal vrijkwamen.

Thomas Phelan werkte als ferry-kapitein op een boot die naar het Vrijheidsbeeld voer, toen twee vliegtuigen op 11 september 2001 in het World Trade Center vlogen. De man aarzelde niet en gebruikte zijn schip direct als reddingsboot en haalde zo honderden mensen weg uit de brandende stad. “Hij bracht materialen, reddingswerkers en maakte een groot deel uit van de operatie”, schrijft de brandweer van New York op Facebook in een eerbetoon aan de man. “Later kwam hij voor New York Fire Department werken tot hij uiteindelijk weer terugkeerde naar het water en marinepatrouilles deed in Staten Island.”

Giftige stoffen

Thomas Phelan is een van de meer dan 170 brandweermannen die is overleden aan de gevolgen van ziektes die gerelateerd worden aan de aanslag op 11 september 2001, waarbij veel giftige stoffen vrijkwamen nadat de torens instortten. Dat meldt de Uniformed Firefighters Association of Greater New York. In 2014 werd bekend dat al 2.500 reddingswerkers en mensen die als eerste ter plaatse waren om te helpen, inmiddels met kanker zijn gediagnosticeerd.

Na de aanslagen bleef het nog drie maanden branden op Grond Zero. Daarbij kwamen veel giftige stoffen vrij. Verwacht wordt dat er de komende decennia nog vele ‘verborgen slachtoffers’ van de terreuraanval zullen sterven.