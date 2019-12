Brandweerman (28) tiende dodelijke slachtoffer Australische bosbranden IB

31 december 2019

01u14

Bron: news.com.au, BBC 1 In Australië is een jonge vrijwillige brandweerman om het leven gekomen terwijl hij een bosbrand in het zuiden van New South Wales bestreed, op ongeveer 70 kilometer ten oosten van de stad Albury. Behalve in New South Wales kampt Australië met aanhoudende bosbranden in de staat Victoria en op het eiland Tasmanië.

De 28-jarige Samuel McPaul kwam om het leven toen de brandweerwagen waar hij inzat door een vuurtornado opgetild werd en in de buurt van de stad Albury aan het rollen sloeg. Drie van zijn collega’s die ook in de brandweerwagen zaten, raakten gewond. McPaul laat een zwangere vrouw achter.

lees verder onder de foto:

Vuurtornado

Extreme windstoten zorgden ervoor dat de 12 ton zware brandweerwagen van de grond getild werd en begon te rollen, zegt brandweercommissaris Shane Fitzsimmons op een persconferentie. “Het ongeval dat tot McPauls dood leidde en drie van zijn collega’s verwondde, was een buitengewoon incident, een vuurtornado die resulteerde in cyclonische winden die de 12 ton zware brandweer de lucht in tilden en het dak er vanaf rukten. Tragisch genoeg kwam Sam daarbij om het leven.”

De 28-jarige jongeman was nog maar 1,5 jaar getrouwd met zijn 26-jarige vrouw. Het stel verwachtte samen hun eerste kind, dat in mei ter wereld moet komen. “Sam McPaul was een zeer gerespecteerd lid van onze gemeenschap en brigade”, klinkt het bij Fitzsimmons, die het zichtbaar moeilijk had op de persconferentie.

Een tweede brandweerman, die ook in de wagen zat, werd met zware brandwonden overgevlogen naar een ziekenhuis in de buurt, de chauffeur raakte lichtgewond en heeft inmiddels het ziekenhuis mogen verlaten. Over de toestand van de derde gewonde brandweerman zijn geen mededelingen gedaan.

In totaal hebben de bosbranden in Australië sinds september nu al tien levens geëist, waaronder dat van drie vrijwillige brandweermannen.