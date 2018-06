Brandweercommandant ontfermt zich over baby na auto-ongeluk: "Het is voor momenten zoals deze dat ik brandweerman ben geworden" bvb

Bron: New York Post, Facebook 7 Chris Blazek, een Amerikaanse brandweercommandant uit de staat Tennessee, die zich ontfermt over een baby van nog maar vier maanden oud. Die hartverwarmende beelden gaan de wereld rond. De commandant knuffelt de baby nadat die betrokken was in een auto-ongeluk. "Het is daarom dat ik deze job doe", aldus Blazek op Facebook.

Toen de brandweercommandant afgelopen zaterdag net terugkwam van een woningbrand, werd hij opgeroepen voor een auto-ongeluk waarbij drie kinderen betrokken waren. De drie meisjes, de jongste was vier maanden oud en de oudste zeven jaar, zaten op het moment van het ongeluk in de auto samen met hun zwangere moeder achter het stuur. “De moeder was hysterisch, omdat ze veel last had van buikpijn en rugpijn”, aldus Blazek in een bericht op Facebook. “De twee oudste kinderen waren in orde, maar de kleine baby van vier maanden oud was heel aangedaan en huilde hard.”

Blazek vertelt dat hij het meisje uit de auto heeft genomen en snel heeft onderzocht om te kijken of alles in orde was met haar. “Ze legde meteen haar hoofdje op mijn schouder.”

Toen Blazek zag dat zijn collega’s de situatie onder controle hadden, besliste hij zich neer te zetten en even te pauzeren samen met het meisje. Zo kon hij zich ook ontfermen over haar. “Ze viel meteen in slaap in mijn armen.”

Terwijl de moeder van het gezin naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek, bleven de brandweermannen bij de kinderen tot de andere familieleden hen konden komen ophalen.

“Het is voor momenten zoals deze”, vertelt Blazek nog, “dat ik de job uitoefen.”